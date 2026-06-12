Софтуерна фирма пуска свои акции
Софтуерният разработчик "Сирма Груп Холдинг" пуска акции на фондовата борса. Компанията подготвя първично публично предлагане (IPO), като на инвестито...
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Софтуерният разработчик "Сирма Груп Холдинг" пуска акции на фондовата борса. Компанията подготвя първично публично предлагане (IPO), като на инвестито...