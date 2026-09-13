Превзеха ключов бастион на „Ислямска държава”
Сирийската армия превзе ключов бастион на „Ислямска държава", нанасяйки нов удар на групировката, само седмица след като я пропъди от Палмира, съобщав...
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Сирийската армия превзе ключов бастион на „Ислямска държава", нанасяйки нов удар на групировката, само седмица след като я пропъди от Палмира, съобщав...
Сирийската правителствена армия със съдействието на местното опълчение е освободила напълно древния град Палмира от „Ислямска държава", съобщава ТАСС....
Анкара. Турската армия отвърна на огъня, след като бе открита стрелба към военни цели по границата със Сирия, се посочва в изявление на армията, цитир...