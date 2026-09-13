Ужасяващи изнасилвания в България от каналджии разкри сирийка
Сирийска бежанка е била изнасилвана многократно от каналджии в България. Това разкри самата тя пред властите в Берлин. Още по-ужасяващо е, че това е с...
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Сирийска бежанка е била изнасилвана многократно от каналджии в България. Това разкри самата тя пред властите в Берлин. Още по-ужасяващо е, че това е с...
Нашенец отнесе глоба от 1000 лева и условна присъда от 1 година затвор заради опит за трафик на сирийка през границата ни с Гърция. Наказанието бе нал...
24 годишна сирийка в напреднала бременност беше спасена, след като прекара четири денонощия в гората край Малко Търново. Граничарите я открили да се л...
Харманли. Бременна сирийка от бежанския лагер в Харманли е абортирала. Жената, която от три дни живее във фургон, заедно с другите си две деца, се поч...
Хасково. Анемична бременна сирийка отказа кръвопреливане в Хасковоската АГ болница и напусна отделението. 27-годишната бежанка прекарала в клиниката...
София. В дома за временно настаняване на бежанци в столичния квартал „Овча купел" е починала 58-годишна сирийка, което е предизвикало напрежение в рай...