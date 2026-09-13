Ускоряват осиновяванията
Процедурата по осиновяване в България ще бъде улеснена, така че сирачетата по-бързо да намерят родители. Това съобщи социалният министър Зорница Русин...
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Процедурата по осиновяване в България ще бъде улеснена, така че сирачетата по-бързо да намерят родители. Това съобщи социалният министър Зорница Русин...
30 деца от община Кнежа, които са без родители, с един родител и от многодетни семейства, заминават на едноседмична почивка на 29 август 2015 г. в Алб...
Мадона прекара Деня на благодарността в сиропиталището, където осинови децата си Мърси и Дейвид. Тя сподели снимка от празника в Туитър. "Светът е в п...
Над 500 деца и младежи са намерили нов дом, каза Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето. До края на октомври в изградените...