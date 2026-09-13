Всичко за Сирачета

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Ускоряват осиновяванията

Ускоряват осиновяванията

Процедурата по осиновяване в България ще бъде улеснена, така че сирачетата по-бързо да намерят родители. Това съобщи социалният министър Зорница Русин...

10 юни | 21:55
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Мадона празнува със сирачета

Мадона празнува със сирачета

Мадона прекара Деня на благодарността в сиропиталището, където осинови децата си Мърси и Дейвид. Тя сподели снимка от празника в Туитър. "Светът е в п...

28 ноември | 15:53
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500 сирачета намериха дом

500 сирачета намериха дом

Над 500 деца и младежи са намерили нов дом, каза Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето. До края на октомври в изградените...

23 август | 20:35
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