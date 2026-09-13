Йотова в Бачковския манастир за събитие с историческа памет
Президентът ще се включи в литийно шествие, а 20 иконописци представят творбите си в светата обител
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Президентът ще се включи в литийно шествие, а 20 иконописци представят творбите си в светата обител
Видин. Величкият епископ Сионий, игумен на Троянския манастир, бе отличен с наградата „Бялата птица", която за пети път дава пресклубът на БТА във Вид...
Сливенският епископ уж се отказал с писмо, от Синода отричат