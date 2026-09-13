Експерти изчислиха колко пари ни трябват за трапезата на празниците
Как се отразява инфлацията на доходите и покупателната способност на домакинствата?
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Как се отразява инфлацията на доходите и покупателната способност на домакинствата?
Най-известните рапъри и рокаджии в България имат вече профсъюз. Създаването му е започнало през пролетта, но синдикатът официално е приет на заседание...
Синдикалисти: Липсата на политики за повишаване доходите през прехода – причина за изтичане на квалифицирани работници и млади специалисти Кърджали....
София. Синдикалистите от КНСБ и КТ "Подкрепа" настояха за категорични приоритети на Народното събрание преди разпускането му. Неясна остава съдбата н...