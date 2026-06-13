Мис баскет празнува ЧРД във фитнеса
Мис Национален отбор по баскетбол Симона Димитрова отпразнува на работа рождения си ден. Красавицата стана на 25 и отбеляза празника в своя фитнес - "...
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Мис Национален отбор по баскетбол Симона Димитрова отпразнува на работа рождения си ден. Красавицата стана на 25 и отбеляза празника в своя фитнес - "...
Лилия Петрова
Всичко се получава, когато хобито ти е работа, смята Симона Хубавицата омайва клиентите със състезания и новости Мис национален отбор по баскетбол С...
Мис Национален отбор по баскетбол Симона Димитрова ще бяга за "Стандарт" в неделната щафета по случай 80-годишния юбилей на БНР. Красавицата е крайно...