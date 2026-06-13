Всичко за Симона Димитрова

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Последни новини Спорт
Мис Баскетбол вае нови миски

Мис Баскетбол вае нови миски

Всичко се получава, когато хобито ти е работа, смята Симона Хубавицата омайва клиентите със състезания и новости Мис национален отбор по баскетбол С...

13 март | 7:30
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Миска бяга за "Стандарт"

Миска бяга за "Стандарт"

Мис Национален отбор по баскетбол Симона Димитрова ще бяга за "Стандарт" в неделната щафета по случай 80-годишния юбилей на БНР. Красавицата е крайно...

08 май | 6:10
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