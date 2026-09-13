Самолет кацна извънредно. Отиде си руският Паганини
Стадлер бе от най-известните цигулари в света
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Стадлер бе от най-известните цигулари в света
Певецът с концерти на 16 и 17 октомври, кулминация са на турнето му „25 години на сцената“
Турнето ѝ продължава на 13 септември в Пловдив и на 11 октомври в Перник
На 28 юни 2025 г. от 19:00 ч. в зала „Българи“
Константин Илиевски ще дирижира творби на Щраус, Стравински и Емил Табаков
Солист е Марио Хосен, диригент - маестро Георги Димитров
Непълнолетни лица влизат само с придружител
Метъл величията ще снимат DVD със симфоничен оркестър
Симфоничният оркестър ще свири "Тракия" на Добринка Табакова в зала "България" на 14 октомври Симфоничният оркестър на БНР открива сезона на 14 октом...
Симфоничен оркестър Сливен подготвя благотворителен концерт за своята вярна публика. "Входът е свободен. Концертът е реверанс към всички, които ни по...
Музикантите от симфоничния оркестър и държавния ансамбъл за народни песни и танци в Сливен готвят протест. Проявата е планирана за 11 часа на 11 януар...
Неостаряващата класика на Франсис Форд Копола ще бъде представена в зала 1 на НДК през ноември 2015 София. Един от любимите на няколко поколения шедь...
София. Известният български рапър Криско ще предизвика феновете си с едно ново начинание. Той ще работи съвместно с големия наш диригент Максим Ешкена...