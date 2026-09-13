Откриха паметник на Симеон Радев в София
Скулптурата на автора на "Строители на съвременна България" е разположена в непосредствена близост до НДК
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Скулптурата на автора на "Строители на съвременна България" е разположена в непосредствена близост до НДК
Литераторката от гимназия "Симеон Радев" в Перник учи децата да плуват в морето на духа Деветокласниците четат с интерес дори житията на светци Кои...
На книжния пазар са вече четири тома от "Лица и събития от моето време" от Симеон Радев. Това ще бъде пълното издание на спомените на именития българс...
Седемтомник със спомени на големия българин е уникално издание на "Захарий Стоянов" и Фондация ВМРО На книжния пазар са вече четири тома от "Лица и с...
Прочутият журналист и писател коментира титаните на националната революция
За първи път четем непубликувани спомени на големия публицист Издателство "Захарий Стоянов" и фондация ВМРО пуснаха на книжния пазар том втори от "Ли...
София. На пазара е първият том от амбициозната поредица на ИК "Захарий Стоянов" и Фондация ВМРО с неизвестни ръкописи на Симеон Радев. "Лица и събития...