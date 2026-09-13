Всичко за Симеон Радев

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Ново на книжния пазар

Ново на книжния пазар

София. На пазара е първият том от амбициозната поредица на ИК "Захарий Стоянов" и Фондация ВМРО с неизвестни ръкописи на Симеон Радев. "Лица и събития...

27 март | 17:38
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