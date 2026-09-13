Съдии прецакаха Симеон Чамов в бокса
Боксьорът Симеон Чамов (до 69 кг) загуби след съдийска тесла мача си със Сайлон Арде (Тайланд) от осминафиналите на турнира в Рио. Българинът бе видим...
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Боксьорът Симеон Чамов (до 69 кг) загуби след съдийска тесла мача си със Сайлон Арде (Тайланд) от осминафиналите на турнира в Рио. Българинът бе видим...
Българският боксьор Симеон Чамов се класира за олимпийските игри в Рио де Жанейро през август. Той завърши пети в категорията си до 69 кг на квалифика...
Симеон Чамов ще се бие на 1/8-финала на световното първенство по бокс в Алмати (Каз). Нашето момче победи с впечатляващ стил бразилеца Роберто де Кейр...