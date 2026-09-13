Всичко за Симеон Чамов

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Симеон Чамов с квота за Рио

Симеон Чамов с квота за Рио

Българският боксьор Симеон Чамов се класира за олимпийските игри в Рио де Жанейро през август. Той завърши пети в категорията си до 69 кг на квалифика...

25 юни | 18:21
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