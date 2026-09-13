Симеон Славчев: Партия МИР издига доказани експерти и професионалисти за общински съветници в София
В следващите дни ще бъде представен целия екип на кандидата за кмет на София,проф. д-р Симеон Ананиев
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В следващите дни ще бъде представен целия екип на кандидата за кмет на София,проф. д-р Симеон Ананиев
Проф. д-р Симеон Ананиев е български учен, професор, експерт и стопански деец в сферата на транспорта
Доц. Симеон Ананиев, преподавател във ВТУ "Т. Каблешков" и съпредседател на Клъстер "Зелен товарен транспорт" - Г-н Ананиев, кои са първите стъпки, к...