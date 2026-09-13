Почина самозапалилата се жена от Стара Загора
Силвия Мишкова, която се самозапали в Стара Загора, е починала, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив пред "Фокус". Смъртта е на...
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Силвия Мишкова, която се самозапали в Стара Загора, е починала, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив пред "Фокус". Смъртта е на...
32-годишната Силвия е с 85% изгаряния, не дават шанс за живота йБила стеснителна и от заможно семейство, върви слух, че е с психически проблеми Стара...
Стара Загора. Шансовете за оцеляване на 32-годишната старозагорка Силвия Мишкова, която се самозапали без видима причина на улицата в Стара Загора, са...