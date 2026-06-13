Собственик на онлайн магазин за дрога получи доживотен затвор
Мъж, който е създател и собственик на онлайн магазин за дрога, получи от американския съд доживотен затвор. Рос Улбрихт притежава най-голямата онлайн...
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Мъж, който е създател и собственик на онлайн магазин за дрога, получи от американския съд доживотен затвор. Рос Улбрихт притежава най-голямата онлайн...