Нови задръствания по пътищата на страната
Засилен трафик и нови задръствания по пътищата на страната в последния почивен ден за българите. Очаква се най-много автомобили да преминат през магис...
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Засилен трафик и нови задръствания по пътищата на страната в последния почивен ден за българите. Очаква се най-много автомобили да преминат през магис...