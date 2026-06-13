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У нас е двойно по-евтино от Германия за лечение и рехабилитация Шансът ни е в богатите минерални води, добрата база и качественото обслужване, казва...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сийка Кацарова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
У нас е двойно по-евтино от Германия за лечение и рехабилитация Шансът ни е в богатите минерални води, добрата база и качественото обслужване, казва...