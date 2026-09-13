Всичко за Сиера Леоне

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Еболата си тръгва от Либерия

Еболата си тръгва от Либерия

В Либерия от една седмица няма регистриран нов случай на ебола, съобщи Световната здравна организация (СЗО). Това е важен рекорд, който не е постиган...

05 март | 14:50
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Съмнения за ебола в България

Съмнения за ебола в България

Българин, завърнал се преди три седмици от Сиера Леоне, е приет в столична болница с оплаквания, наподобяващи симптомите на ебола, разказа пред Нова т...

20 ноември | 19:42
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