Ебола заплашва Сиера Леоне, 109 души са под карантина
Над 100 души са поставени под карантина в Сиера Леоне, след нов смъртен случай от ебола. Министерството на здравеопазването на страната заяви, че 109...
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Над 100 души са поставени под карантина в Сиера Леоне, след нов смъртен случай от ебола. Министерството на здравеопазването на страната заяви, че 109...
Властите в Сиера Леона потвърдиха нов смъртен случай от ебола, само часове след като Световната здравна организация обяви край на епидемията в западна...
В Либерия от една седмица няма регистриран нов случай на ебола, съобщи Световната здравна организация (СЗО). Това е важен рекорд, който не е постиган...
Вицепрезидентът на Сиера Леоне е поставен под карантина заради съмнение за ебола. Наскоро негов телохранител е починал заради Смъртоносния вирус. Сам...
"Регистрирано е значително забавяне на епидемията на Ебола в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне", заяви официалният представител на генералния секретар на...
Вашингтон. Световната банка отпусна 160 милиона долара за възстановяване с последствията, които нанесе смъртоносния вирус ебола в страната. Парите ще...
София. Няма случай на ебола в България! В 3:45 ч. тази нощ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев док...
Българин, завърнал се преди три седмици от Сиера Леоне, е приет в столична болница с оплаквания, наподобяващи симптомите на ебола, разказа пред Нова т...
Мадрид. Вирусът на ебола и симптоми на заболяването са установени при испанска медицинска сестра, която не е напускала Европа. Тя е била част от екипа...
Фрийтаун. Всеки час петима души се разболяват от ебола в една от най-засегнатите от епидемията страни – Сиера Леоне, показват данните на благотворител...
Фрийтаун. Поделения на армията на Сиера Леоне затвориха границите на страната със съседните Гвинея и Либерия. По този начин страната ще се опита да ог...
Фрийтаун. Сиера Леоне въведе тридневен полицейски час, за да спре разпространението на ебола. Идеята на властите е хората да са по домовете си, докато...
Властите в Сиера Леоне наредиха цялото население на държавата да влезе под карантина, като хората останат по домовете си от 19 до 21 септември, за да...
Авиокомпания "Бритиш Еъруейз" преустанови полетите си до Либерия и Сиера Леоне и обратно до 31 декември тази година. Мярката е във връзка със сложната...
Брюксел. Медицинската благотоворителна организация "Лекари без граници" предупреди, че кризата с Ебола в Западна Африка е "безпрецедентна и напълно из...
Сиера Леоне. Сиера Леоне изнесе диаманти на стойност 102 млн. долара през първата половина на 2013, като за същия период миналата година износът е въз...
Фритаун. Китай ще инвестира 8 млрд. долара в проекти в африканската държава Сиера Леоне. Президентът Ърнест Корома обяви, че е подписал пакет от спора...