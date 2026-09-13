Шведската принцеса Виктория с коронавирус
Съпругът й също е заразен, имат леки симптоми
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Съпругът й също е заразен, имат леки симптоми
Новороденият син на шведската принцеса Виктория - Оскар Карл Улоф, беше кръстен. Бебето, родено на 2 март, бе изнесено от принцесата на ръце пред дво...
Ню Йорк. Избраха име за най-младата шведска принцеса, която се роди в петък. Малката благородничка бе кръстена Леоноре. Леоноре Лилиан Мария е пъ...