Шведи търсят родни доставчици
Шведски компании търсят възможности български малки и средни фирми да им станат поддоставчици. Това стана ясно по време на среща на зам. изпълнителния...
Следете всички новини, анализи и коментари за Шведи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шведски компании търсят възможности български малки и средни фирми да им станат поддоставчици. Това стана ясно по време на среща на зам. изпълнителния...
Потънала миниподводница бе открита в шведските териториални води от гмуркачи, издирващи потънали плавателни съдове, съобщи АФП. Тя най-вероятно е руск...
Стокхолм. Повече шведи са "За" присъединяването на страната към НАТО, отколкото "против" за първи път, сочи проучване на общественото мнение, цитирано...
Кърджали. Шведски телевизионен екип подготвя епизод на тв-програмата Mitt i naturen (Сред природата), който ще бъде посветен на големите тревопасни жи...
Айтос. Шведско-българска компания започва изграждане на рибна фабрика в Айтос. В нея ще бъдат инвестирани над 1,5 млн. евро. Рибата ще се доставя от С...