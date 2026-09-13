Наш борец с голям шанс на световно, излиза срещу труден противник
Българинът Радомир Стоянов ще се бори на репешажите
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Българинът Радомир Стоянов ще се бори на репешажите
Станислав Недков нахлу в студиото на Нова тв
София. Среднощна схватка се заформи в офисите на TV7 и NEWS 7, след като синдик и частни охранители влязоха в телевизиите. "На 3 юли в 17:10 минути в...