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Среднощна схватка в TV7

Среднощна схватка в TV7

София. Среднощна схватка се заформи в офисите на TV7 и NEWS 7, след като синдик и частни охранители влязоха в телевизиите. "На 3 юли в 17:10 минути в...

04 юли | 14:26
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