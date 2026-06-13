Барети тарашат имоти на Иво Гела и Шванца (ОБЗОР)
Два буса с маскирани се изсипаха пред блока на Иван Боксьора във Варна Барети с качулки обискираха офиси на Иво Иванов-Гела и къщата на бащата на Ник...
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Два буса с маскирани се изсипаха пред блока на Иван Боксьора във Варна Барети с качулки обискираха офиси на Иво Иванов-Гела и къщата на бащата на Ник...