Барети тарашат имоти на Иво Гела и Шванца (ОБЗОР)

Два буса с маскирани се изсипаха пред блока на Иван Боксьора във Варна Барети с качулки обискираха офиси на Иво Иванов-Гела и къщата на бащата на Ник...