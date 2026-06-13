Издирват архивни снимки на чешма „Щъркелите"
Акция по издирването на черно-бели снимки отпреди много години на чешма „Щъркелите" в Симитли предприе кметството в града. Целта е желанието на местна...
Следете всички новини, анализи и коментари за Щъркелите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Акция по издирването на черно-бели снимки отпреди много години на чешма „Щъркелите" в Симитли предприе кметството в града. Целта е желанието на местна...