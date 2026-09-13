Невероятната история на Бай Васил, позирал за лицето на Шпагиниста
Тайната падна
Следете всички новини, анализи и коментари за Шпагин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Паметникът на Съветската армия в София осъмна отново изписан. Този път на него са изписани две думи - "Лустрация" и "Демонтаж" в синьо и жълто - цвето...
81% са против да се посяга на Паметника на съветската армия Паметникът на Съветската армия, който през последните 3-4 г. неколкократно осъмва пребояд...
София. Ние има за какво да се оправдаваме, защото пратихме войски, има за какво да се чувстваме виновни. Това заяви пред БНР университетският преподав...
София. Оцветеният в розово паметник на Съветската армия бе изчистен тази нощ. След полунощ работници измиха боята и надписите, с които в акция на неиз...