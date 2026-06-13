Иван и Андрей: Изпотрошихме заведение заради "Левски"
Иван и Андрей се завърнаха в bTV преди време като продуценти, а сега отново ще бъдат братя по оръжие - този път като водещи на най-новото риалити "Фер...
Следете всички новини, анализи и коментари за Шоумени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Иван и Андрей се завърнаха в bTV преди време като продуценти, а сега отново ще бъдат братя по оръжие - този път като водещи на най-новото риалити "Фер...