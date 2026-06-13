Шотландци надуха гайдите за "Хубава си, моя горо"
Red Hot Chilli Pipers накараха всички да танцуват в НДК Гайди, настроени за келтски рок писнаха в зала номер едно на НДК в понеделник вечер и така да...
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Red Hot Chilli Pipers накараха всички да танцуват в НДК Гайди, настроени за келтски рок писнаха в зала номер едно на НДК в понеделник вечер и така да...