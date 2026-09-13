Отложиха световното по шорттрек в Сеул
Шампионатът по тенис на маса в Бусан също е преместен за юни
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Шампионатът по тенис на маса в Бусан също е преместен за юни
Талантливият български сноубордист Валентин Миладинов спечели бронзов медал от вторите зимни младежки олимпийски игри в Лилехамер. Роденият в Самоков...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев откри Световното юношеско първенство по шорттрек за юноши и девойки в Зимния дворец на спорта в София. Н...
Пламен Вълков, пратеник на "Стандарт" Сочи. Кореецът с руски паспорт Виктор Ан спечели трети златен медал в шорттрека в Сочи. Той спечели спринта на...
България остана без шансове за олимпийски квоти в шорттрека. На световната купа в Русия, където беше втората квалификация, нашите състезатели не успях...