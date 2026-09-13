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Шорттрекът без квота за Сочи

Шорттрекът без квота за Сочи

България остана без шансове за олимпийски квоти в шорттрека. На световната купа в Русия, където беше втората квалификация, нашите състезатели не успях...

19 ноември | 21:25
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