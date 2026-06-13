Бивш командос разбулва заговор в US армия
Шон Дръмънд, бивш командос и настоящ военен адвокат, е изправен пред най-голямото предизвикателство в кариерата си. Той трябва да разкрие истината за...
Следете всички новини, анализи и коментари за Шон Дръмънд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шон Дръмънд, бивш командос и настоящ военен адвокат, е изправен пред най-голямото предизвикателство в кариерата си. Той трябва да разкрие истината за...