Психичноболен закла свой съсед с коса
Причина за жестокото убийство и кавгата между двамата станало кучето на единия мъж
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Причина за жестокото убийство и кавгата между двамата станало кучето на единия мъж
Децата, имали куче преди 13 години, са били с по-малък риск от психичното заболяване
Джейк Лойд, който изигра ролята на младия Анакин Скайуокър в "Междузвездни войни: Невидима заплаха" от 1999 година, е диагностициран с шизофрения. Той...
30 свидетели твърдят, че имамът ги е призовавал към джихад Задържаният като лидер на група за проповядване на радикален ислям Ахмед Муса може да се и...
Айтос. Болен от шизофрения мъж започна да троши наред бакалиите в Айтос. Едновременно с това той спукал гумите на всички коли, които се изпречили на п...
Претория. Халюцинации, причинени от шизофрения, са станали причина преводът на речите на поклонението на Нелсън Мандела на езика на глухите да се прев...