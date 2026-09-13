Обявиха най-търсените професии. Златни заплати
Огромна разлика в пазара на трупа в Европа и у нас. Сравнението
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Огромна разлика в пазара на трупа в Европа и у нас. Сравнението
Благоевград. Германският бизнесмен Бертрам Ролман осигурява обучение на десетки младежи между 15 и 25 години в Гоце Делчев. Собственикът на най-голяма...
Благоевград. Само за месец трудови инспектори от Благоевград спипаха шестима работници без трудови договори. Почти всички нарушения са установени в ш...
Благоевград. Монахините от Врачешкия манастир имат важна мисия. Вече няколко месеца те шият одеждите на свети престол за уникален храм в Белица. Тяхна...
Бангладеш. Най-малко 20 000 работници от текстилната и шивашката индустрия в Бангладеш блокираха днес улици и нападнаха фабрики извън столицата Дака с...