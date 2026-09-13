Сирийският шивач от село Крушево
Местните приютиха бежанеца Недим в училището, направиха му и баня Тук ми е добре, но ми липсват близките, признава младият мъж Сирийският шивач. Так...
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Местните приютиха бежанеца Недим в училището, направиха му и баня Тук ми е добре, но ми липсват близките, признава младият мъж Сирийският шивач. Так...
Местните го приютиха в училището, направиха му и баня Сирийският шивач. Така жителите на гърменското село Крушево наричат 28-г. Недим Джелал Асфур. Т...
Две автомобилни корпорации и един шивашки гигант ще правят заводи у нас Няколко нови за страната IT компании са на път да навлязат на българския паза...