Коронавирусът не е виновен за диабета
Не е вярно и твърдението, че коронавирусната инфекция засяга щитовидната жлеза
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Не е вярно и твърдението, че коронавирусната инфекция засяга щитовидната жлеза
Италиански лекари съобщиха за първия случай в света
София. Болните от рак на щитовидната жлеза няма как да се лекуват, защото няма радиоактивен йод. За това алармираха от Центъра за защита правата в здр...
София. Безплатни прегледи на щитовидна жлеза организират на 31 май 2013 г. в болница "Токуда" в София. Консултациите са във връзка със Световния ден н...