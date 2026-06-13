Всичко за Щит

Следете всички новини, анализи и коментари за Щит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Чудесата на България Любопитно Политика
САЩ вдигат щит и в Полша

САЩ вдигат щит и в Полша

Само два дни след като "включиха" противоракентия щит във военновъздушната база "Девеселу" в Румъния, САЩ започнаха изграждането на системата за ПРО и...

14 май | 20:00
0 коментара
15616