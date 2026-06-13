$275 000 за бутилка шампанско
Най-скъпото шампанско в света в момента е Shipwrecked 1907 Heidseick. С него можете да се сдобиете срещу 275 000 долара, пише сайтът bornrich.com. Бог...
Следете всички новини, анализи и коментари за Shipwrecked 1907 Heidseick. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-скъпото шампанско в света в момента е Shipwrecked 1907 Heidseick. С него можете да се сдобиете срещу 275 000 долара, пише сайтът bornrich.com. Бог...