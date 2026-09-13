Честваме 142 г. от Шипченската епопея
Тържествата на върховете Шипка и Свети Никола са под патронажа на президента Румен Радев
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Тържествата на върховете Шипка и Свети Никола са под патронажа на президента Румен Радев
„Всеки българин трябва поне веднъж да изкачи Шипка. Нека всички да си зададем въпроса можем ли поне малко да се доближим до тези герои, до това, което...
Няма по-висок връх в българската история, няма по-ярък символ на несломимата воля за свобода на българския народ от легендарната Шипка, от тези чутовн...
Руски борш, приготвен по традиционна рецепта, можеха да опитат всички желаещи, дошли да почетат 138-годишнината от Шипченската епопея на историческия...
В събота президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Росен Плевнелиев ще участва в отбелязването на 138 години от Шипченската епопея. О...