Разкриха истината за смъртта на Шинейд О’Конър. Голяма изненада
Звездата беше на 56 години, когато беше намерена мъртва в дома си в Лондон
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Звездата беше на 56 години, когато беше намерена мъртва в дома си в Лондон
Тя бе на 56
Шинейд О'Конър взриви интернет с шокиращ пост във Фейсбук, съобщава radaronline.com. "Взех свръхдоза", написа тя в социалната мрежа в неделя, с което...