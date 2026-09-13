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Наши компании се интересуват от проекти за зелена енергия и жп инфраструктура у вас Директен полет Сеул - София ще ви направи желана дестинация, казв...
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Наши компании се интересуват от проекти за зелена енергия и жп инфраструктура у вас Директен полет Сеул - София ще ви направи желана дестинация, казв...
СПА курортите ви ще доведат все повече наши туристи, казва посланикът на Република Корея Шин Менг-хо, смята посланикът - Ваше превъзходителство, Репу...
Кърджали. Земеделски производители от Момчилград ще преминат обучение в Република Корея по национална програма за развитие на селските райони. Тази сп...
Кърджали. На първа опознавателна визита в Кърджали пристигна извънредният и пълномощен посланик на Република Корея Н.Пр. Шин Менг-хо. Посещението е ча...