Шимон Перес е получил сърдечен пристъп
Бившият президент на Израел и носител на Нобелова награда за мир Шимон Перес е получил сърдечен пристъп и е бил опериран в болница близо до Тел Авив,...
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Бившият президент на Израел и носител на Нобелова награда за мир Шимон Перес е получил сърдечен пристъп и е бил опериран в болница близо до Тел Авив,...
Йерусалим. Шимон Перес предаде президентския пост на Руевин Ревлин от дясната партия Ликуд на церемония в Йерусалим в четвъртък. "Не си представях, ч...
Папа Франциск се вдъхновил за срещата при визитата си в Светите земи
"Хората са богатството на една страна. Истинската ценност е толерантността между тях и уменията да се усвояват знания. Ние в исторически план сме били...
Посещението на председателя на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в Израел завърши със среща с президента Шимон Перес. Двамата разговаряха около час и половина. П...
Тел Авив. Президентът на Израел Шимон Перес заяви в неделя, че е готов да се срещне с иранския президент Хасан Рохани, съобщиха световните медии. По...
Тел Авив. Сергей Станишев се срещна с израелския президент Шимон Перес по време на визита на делегация на Партията на европейските социалисти в Израел...
Арабските страни призоваха ООН да не спира натиска срещу Асад