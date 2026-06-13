Мартин пусна глава от "Троновете"
Писателят Джордж Р. Мартин най-сетне публикува глава от дългоочаквания шести том "Ветровете на зимата", част от именитата фентъзи поредица "Песен за о...
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Писателят Джордж Р. Мартин най-сетне публикува глава от дългоочаквания шести том "Ветровете на зимата", част от именитата фентъзи поредица "Песен за о...