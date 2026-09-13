Всичко за Шели-Ан Фрейзър-Прайс

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Шели-Ан мразела да бяга 200 м

Шели-Ан мразела да бяга 200 м

Москва. Най-изненадващо двойната шампионка (100 и 200 м) от Москва 2013 Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ям) обяви след спечелването на втория си финал, че е мр...

17 август | 20:25
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