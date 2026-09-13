Фрейзър-Прайс с четвърта световна титла на 100 м
Спринтьорката от Ямайка триумфира в Доха
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Спринтьорката от Ямайка триумфира в Доха
Лондон. Дори и по време на световното първенство двукратната олимпийска шампионка в спринта Шели-Ан Фрейзър-Прайс се старае да не забравя за бизнеса...
Москва. Най-изненадващо двойната шампионка (100 и 200 м) от Москва 2013 Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ям) обяви след спечелването на втория си финал, че е мр...