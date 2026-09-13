Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз на 2 места
Не могат да открият извършителите
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Не могат да открият извършителите
Не един, а стотици "дядоколедовци" донесоха днес усмивки и радост на децата в Казанлък
Очите на северния елен са пълни с аскорбинова киселина или витамин С
Цели се предпазване от инциденти и безопасно практикуване на зимен туризъм и планински спортове
Няма опасност за живота на момченцето
Пострадалото момченце е откарано в МБАЛ-Русе с черепна травма
Няма да завърша последен, категоричен е Станислав Беньов