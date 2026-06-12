Скандал в Англия със Стив Брус
Нюкасъл и Шефйлд Уензди се хванаха за гушите
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Нюкасъл и Шефйлд Уензди се хванаха за гушите
ЦСКА ще прибере 1 млн. паунда (1,3 млн. евро) за трансфера на на Серджиу Буш в "Шефийлд Уензди". Шокиращата информира е на британския "The Sun". Днес...
Последно: 500 000 евро плюс 10% от правата за ЦСКА Серджиу Буш е чакан като спасител на яловия "Шефийлд Уензди". Това призна мениджърът Грей след заг...