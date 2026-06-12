Всичко за Шефийлд Уензди

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"Сън" шокира с цената на Буш

"Сън" шокира с цената на Буш

ЦСКА ще прибере 1 млн. паунда (1,3 млн. евро) за трансфера на на Серджиу Буш в "Шефийлд Уензди". Шокиращата информира е на британския "The Sun". Днес...

02 февруари | 16:00
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