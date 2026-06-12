По китайски: Червен плик с пари за ЧНГ
Щастливи числа: 3, 4, 9Цветове: алено, зелено, лилавоЦветя: карамфил, иглика, теменужкаКъсметлийска посока: Запад Тържества разтърсиха почти цялото з...
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Щастливи числа: 3, 4, 9Цветове: алено, зелено, лилавоЦветя: карамфил, иглика, теменужкаКъсметлийска посока: Запад Тържества разтърсиха почти цялото з...