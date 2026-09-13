Шарук Кхан танцува наш хип хоп
София, Банско и нос Калиакра бяха арена на филма за 25 милиона евро Боливуд спретна прощално парти в Албена след снимките на индийския екшън Боливуд...
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София, Банско и нос Калиакра бяха арена на филма за 25 милиона евро Боливуд спретна прощално парти в Албена след снимките на индийския екшън Боливуд...
Кметът на Каварна Цонко Цонев се похвали с пост в социалната мрежа, че има още един подпис в уникалното си возило - този на звездата на Боливуд Шарук...
На индийския топактьор толкова му харесало у нас, че иска да разгледа страната отблизо Шарук Кан, един от тримата най-богати актьори на планетата, се...
Индийският Брат Пит - Шарук Кхан, е готов да предостави кадри от снимките си в България, с които страната ни да се рекламира на туристическите изложен...