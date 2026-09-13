Ужас на европейско летище. Спират полети и от България
Полицията извършва проверки за сигурност
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Полицията извършва проверки за сигурност
Всички полети, заминаващи и пристигащи на летище Шарлероа, са отменени
Железопътната гара в белгийския град Шарлероа е евакуирана. Това предава TACC, цитирайки данни от местни медии. И уточнява, че има опасност от взрив....
Авиокомпания България Ер отменя предвидените полети между летище София и "Завентем", планирани за събота и неделя, съобщиха от летище София. Отменени...