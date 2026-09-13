Шаранът най-търсен в Кърджали преди Никулден
Дни преди Никулден кърджалийци вече усилено пазаруват риба за празника.Шаранът е най-предпочитаната риба в града край Арда. Проверка в търговската мре...
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Дни преди Никулден кърджалийци вече усилено пазаруват риба за празника.Шаранът е най-предпочитаната риба в града край Арда. Проверка в търговската мре...
Книги вместо шарани раздават въдичарите от Националния съюз на ловците и рибарите в България в дните преди Никулден. Над 10 хил. тома специализира...
Бургас. Само този, който е бил на Никулден в Бургас, може да усети магията на града в деня на най-морския празник. Местните го тачат от незапомнени вр...
Цената на шарана на Голямата рибна борса във Варна не е мръднала от миналата година и е 6 лева за килограм. От водоемите го вземат за 4 лева. Варненци...
Дните преди Коледа са традиционното време, когато "Стандарт" поставя допълнителен акцент върху проблема с качеството на стоките и отговорните производ...
Не могат да ни заблудят, че дъждът ни удави, палят се местните Шарани по 1,5 кг плуват из наводнена Мизия. Това разказаха пред Нова тв вчера местните...
Днес започва серия от празници чак до Трифон Зарезан
Рибари продават блюда, помагат с парите за операция на именяк