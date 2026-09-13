Всичко за Шанел

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Цвети пропсува на френски

Цвети пропсува на френски

Пиронкова обича да пие бордо и да носи "Шанел" След грандиозния си успех на "Ролан Гарос" Цветана Пиронкова стана истински хит в Париж. Красивата тен...

02 юни | 3:55
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Великата Шанел

Великата Шанел

Коко прелъстява Висконти, докато той е влюбен в Ален Делон, припомня новата биография на Госпожицата "CHANEL&CO: Коко и нейното обкръжение" е новата...

31 януари | 14:50
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