Малката черна рокля отива в историята. Ето какво я заменя!
Показаха новото облекло на модните ревюта
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Показаха новото облекло на модните ревюта
Единствената официална биография на великата дизайнерка четем вече и на български
Красавици презентираха новите модни творения на два пъти пред повече от 1000 ВИП гости
Лица на аромата са били Мерилин Монро, Сузи Паркър, Катрин Деньов, Карол Буке, Никол Кидман, Марион Котияр
Стъпката е продиктувана от поскъпването на материалите за изработка
Творческият директор на "Шанел" е бил приет в болница вчера...
Пиронкова обича да пие бордо и да носи "Шанел" След грандиозния си успех на "Ролан Гарос" Цветана Пиронкова стана истински хит в Париж. Красивата тен...
Зрелищен обир беше извършен в центъра на Париж. Крадци врязаха джип в магазин на Шанел, предаде БНТ. Те успели да отмъкнат чанти за стотици хиляди евр...
Коко прелъстява Висконти, докато той е влюбен в Ален Делон, припомня новата биография на Госпожицата "CHANEL&CO: Коко и нейното обкръжение" е новата...
Дъщерята на холивудската звезда Джони Деп и френската певица и актриса Ванеса Паради стана лице на "Шанел", съобщи "Фешъниста". 16-годишната Лили-Роу...
Банкоматите имат пари до понеделник В новия икономически ред на Гърция, парфюмът на „Шанел" стана по-ценен от парите в брой-голяма част от гръцките г...