Тайният свят на Коко Шанел

Тя съблича пищните поли от жените и ги облича в малки черни рокли. Подарява им най-знаменития аромат на ХХ век, който и днес може да се усети в модната къща на своята създателка. Целият свят познава стила и името ѝ, но само пред малцина тя разкрива личността си. Добре дошли в тайния свят на Габриел Шанел. Призната за единствената официална биография на загадъчната модна икона, „Коко Шанел. Животът на една легенда“ е вече и на български със знака на „Ентусиаст“. Забележителното проучване на Джъстѝн Пикарди проследява живота на великата дизайнерка. От мрачните стаи в манастира, където е живяла като малка, до знаковата улица „Камбон“, Коко преобразява завинаги представите за елегантност. През 2010 г. книгата попада в краткия списък на наградата Galaxy National Book. Джъстѝн Пикарди придобива популярност с мемоарите си „If the Spirit Moves You: Life and Love After Death“ и биографията „Коко Шанел. Животът на една легенда“. Тя е била главен редактор на британското издание на Harper’s Bazaar, работила и за Sunday Times, Telegraph, Observer и Vogue.

Пикарди разкрива неизвестни досега подробности за ранните години от живота на Коко Шанел и изследва какво се крие под лъскавата ѝ повърхност. Авторката хвърля нова светлина върху бурните и страстни връзки на дизайнерката, като разбулва митовете и разказва само и единствено истината. Биографията е базирана на проучвания от писателката и интервюта с последните оцелели роднини, служители и приятели на модната икона. Освен любопитни детайли от личния живот на Коко Шанел, авторката описва историите зад именитите костюми, парфюми, бижута и чанти, изграждащи революционната дамска визия. Джъстѝн Пикарди документира раждането и възхода на марката, която оставя забележително наследство в света на модата.„От мен няма да излезе добър мъртвец, защото, щом ме заровят, ще стана неспокойна и ще мисля единствено как да се върна на земята и да започна отново“, казва Коко на писателя Пол Моран и думите ѝ продължават да ехтят зад стъклените витрини на модните бутици.