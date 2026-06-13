Алберт с нов силен старт в Световната купа
Звездата ни е 23-и в Шамони след шесто място в първия манш
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Звездата ни е 23-и в Шамони след шесто място в първия манш
Клеман Ноел спечели слалома в Шамони
Лойк Мейар спечели паралелния гигантски слалом, а с това си осигури и малката световна купа в дисциплината
Алпиецът ни започва на старта с Джовани Борсоти
Алберт Попов нямаше късмет във втория манш