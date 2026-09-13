Перуански шамани са предсказали падането на Мадуро от власт
Те предвидиха и че през 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми
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Те предвидиха и че през 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми
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