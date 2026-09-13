Лудогорец подписа с крило на Шалке
Такпетей ще играе при шампионите под наем за две години
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Такпетей ще играе при шампионите под наем за две години
Съдебните власти в Германия се занимават с един повече от странен случай,
"Кралско-сините" биха девет от Дортмунд в Дербито на Рур
Гуардиола и компания отнесоха немците със 7:0
"Бременските музиканти" спечели с 4:2 в първия мач от Бундеслигата
Порто спечели с 3:2 в Турция, Шалке удари Локо Москва в края
Локо Москва класира Порто и Шалке
"90minutes" смята, че българинът може да спаси гранда от кризата
Домусчиев се уреди с фланелка на "Шалке" от бившия футболист на "Лудогорец" Жуниор Кайсара. Бразилският десен бек посети шампионите в х. "Маринела", к...
Бивш играч на "Лудогорец" е харесан от "Байерн", съобщават "Ди Велт" и "Шпорт 1". Жуниор Кайсара, който миналата година беше продаден от разградчани н...
Агресивни фенове на "Шалке" скочиха да се бият с голяма група полицаи веднага след домакинската победа над "Волфсбург" (3:0) в събота. В мелето постра...
Голямата уста на Лотар Матеус го вкара в пореден скандал. Бившият селекционер на родния национален тим този път си навлече гнева на генералния мениджъ...
Край на сушата за "Шалке". Снощи отборът победи "Хановер" с 3:1. Двубоят бе първи от 15-ия кръг на Първа Бундеслига. Всички голове паднаха след почив...
Фелипе Сантана от "Шалке" доказа, че е любител на скоростите. Защитникът публикува клип в Инстаграм от задния си двор. Там той е яхнал моторна триколк...
Немският канал "Скай Спортс" обяви трансфера на Жуниор Кайсара от "Лудогорец" в "Шалке". Бразилецът вече е част от състава на "кралско-сините". За нег...
Реал (Мадрид) загуби от Шалке с 3:4 в реванша от осминафиналната фаза. Въпреки това отборът се класира за четвъртфиналите на Шампионска лига. Испанцит...
Преигравене на мача с "Шалке" или премията, която се полага за точка - 500 000 евро, иска "Спортинг" от УЕФА. Португалците внесоха официално жалба ср...
Новият треньор на германския Шалке е Роберто Ди Матео. Италианецът ще седне на поста на Йенс Келер, който бе уволнен. Ди Матео е водил за последно ан...
Елитният "Шалке" отпадна сензационно от турнира за Купата на Германия след 1:2 от "Динамо" (Дрезден). Причината за това била - боксери на марсианци,...
"Борусия" Д и "Шалке" завършиха 0:0, но истинския победител бе полицията, написаха медиите в Германия след дербито на Рур. Обикновено агитките на два...