Всичко за Шалке

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Край на сушата за "Шалке"

Край на сушата за "Шалке"

Край на сушата за "Шалке". Снощи отборът победи "Хановер" с 3:1. Двубоят бе първи от 15-ия кръг на Първа Бундеслига. Всички голове паднаха след почив...

05 декември | 9:22
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Шалке направи Реал за смях

Шалке направи Реал за смях

Реал (Мадрид) загуби от Шалке с 3:4 в реванша от осминафиналната фаза. Въпреки това отборът се класира за четвъртфиналите на Шампионска лига. Испанцит...

11 март | 8:30
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