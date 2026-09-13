Топ атлети гонят нови рекорди на Витоша
Шабан Мустафа и Милка Михайлова ще опитат в неделя да си подобрят постиженията от НДК до Черни връх
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Шабан Мустафа и Милка Михайлова ще опитат в неделя да си подобрят постиженията от НДК до Черни връх
Шабан Мустафа спечели първото място при бегачите
Хиляди тръгват в неделя по стъпките на Алеко
Шабан Мустафа със силно представяне в Давос
Шабан Мустафа остана на малко зад победителя
Шампионът по планинско бягане Шабан Мустафа записа името си като първия в историята победител в ултра маратона „Софийски манастири". Атлетът измина 73...
Водещият български атлет в дългите бягания Шабан Мустафа спечели 23-ото издание на престижния планински маратон Юнгфрау в Швейцария. Атлетът от Сунгур...
Водещият български атлет в дългите бягания Шабан Мустафа спечели 23-ото издание на престижния планински маратон Юнгфрау в Швейцария. Атлетът от Сунгур...
Шабан Мустафа („Сунгурларе") и Милка Михайлова („Дунав" – Русе) влязохо в историята на леката ни атлетика, като първите държавни шампиони по планинско...
Банско. Спазвайки традицията, Банско бе домакин на поредното състезание по планинско бягане и колоездене, Pirin Run. В проявата, организирана от Общи...
Дурас. Националът по лека атлетика Шабан Мустафа спечели бронзов медал от балканското първенство по полумаратон в Дурас (Албания), организирано от Асо...
Анталия. Шампионът на България по планинско бягане Шабан Мустафа спечели днес 9-ия маратон в турския курорт Анталия. Мустафа пробяга класическата дист...
Боровец. Нов рекорд бе записан днес в традиционното състезание от веригата „Планински бягания до най – високите върхове в България". Най–добрият ни ма...